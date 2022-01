Les services Cloud gaming de Google et Nvidia sont désormais inclus dans les TV Samsung

Samsung commence l’année 2022 avec quelques annonces en vue du CES 2022. Des bonnes nouvelles côtés téléviseurs intelligents.

Stadia de Google et GeForce Now de NVIDIA rejoignent le tout nouveau “Gaming hub” intégré aux TV du géant coréen. Ce nouveau portail permettra l’accès aux deux services de Cloud Gaming cité plus tôt ainsi qu’aux sources HDMI ou une console de jeux est branchée. On peut ici comprendre qu’il sera potentiellement possible de jouer avec le même contrôleur et de switcher facilement entre les jeux sur le Cloud et les jeux sur la console et de jouer avec le même contrôleur. Cependant il faudra pour le moment s’offrir un modèle datant de 2022 pour y accéder.

“Le Samsung Gaming Hub permettra aux joueurs de découvrir et de se lancer plus rapidement dans les jeux qu’ils aiment grâce aux services de streaming de jeux. Les joueurs auront accès à une vaste bibliothèque de jeux grâce aux partenariats de Samsung avec les leaders de l’industrie – NVIDIA GeForce Now, Stadia et Utomik – et ce n’est que le début.” peut-on lire sur le billet de blog de Samsung.

Peu d’information sur les performances

Cependant, Samsung a dévoilé peu d’informations concernant la qualité du streaming notamment la 4K pour l’instant. Dans une déclaration faite a The Verge le directeur des produits de jeux Samsung Mike Lucero indique “Nous travaillons avec des partenaires pour apporter leurs meilleurs niveaux de service à notre plate-forme”. Plus de détails seront annoncés à l’approche du lancement. On sait déjà que les anciens téléviseurs connectés Samsung ne seront pas concerné par cette nouveauté. “Nous commençons avec nos modèles 2022 et nous travaillons pour rendre le Gaming Hub accessible à encore plus de clients Samsung”.

Les services de Cloud gaming ne seront pas préinstallés sur le portail comme l’indique le constructeur en plus de préciser que les manettes Xbox et Playstation seront prises en charge.