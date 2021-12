Derniers jours pour profiter de l’offre Disney+ offert pendant 6 mois sur les Freebox Pop, Delta, mini 4K et One

Avis aux retardataires, l’offre “Disney+ inclus pendant 6 mois” se terminera le 31 décembre chez Free. Il reste peut de temps pour l’activer.

D’abord proposée jusqu’au 30 novembre, puis finalement jusqu’au 31 décembre 2021, l’offre Disney+ gratuit pendant 6 mois prendra fin dans deux jours. L’occasion de rappeler que celle-ci s’adresse aux abonnés Freebox mini 4K, Pop, Delta et One qui ne sont pas déjà abonnés à la plateforme en France métropolitaine. L’abonnement au service SVoD de la firme aux grandes oreilles est accessible sur TV et PC/Mac ou sur tablette et smartphone via l’application dédiée. la création d’un compte auprès de Disney+ nécessaire. Pour en profiter, il suffit de se rendre sur le canal 132 de Freebox TV ou sur votre espace abonné.

Disney+ est la plateforme de streaming de référence pour voir et revoir les séries, films et documentaires les plus appréciés issus des catalogues Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic et maintenant Star. Jusqu’à 7 profils peuvent être créés par compte pour une expérience personnalisée. Autre avantage, vous pouvez télécharger en illimité vos séries, émission et films et regardez-les où vous voulez même lorsque vous êtes hors connexion. Les utilisateurs peuvent regarder des contenus jusqu’à 10 appareils mobiles distincts et 4 écrans en simultané.

Comment y souscrire ?

Première possibilité : activer l’option depuis votre navigateur en passant par votre espace abonné Freebox. Une fois vos identifiants saisis, rendez-vous directement dans la rubrique Télévision. Vous retrouvez maintenant une section Disney+ aux côtés de Netflix et Amazon Prime Video.

Cliquez dessus pour vous retrouver sur une page rappelant l’offre actuelle, suivie d’un bouton “Je souscris”. Vous êtes ensuite redirigé vers une page hébergée par Disney+ pour vous créer un compte sur la plateforme. Une fois vos informations saisies, le tour est joué !

Si vous le préférez, vous pouvez effectuer cette manipulation directement depuis votre Freebox. Rendez-vous dans la section “Vidéo à la demande” pour retrouver l’application dédiée au service de Disney.

Munissez-vous alors de votre code d’achat, puis cliquez sur “s’abonner”. Saisissez ensuite votre code et vous pouvez créer votre compte en flashant un QR code sur votre téléviseur.Vous êtes ensuite redirigé vers la page d’activation de votre espace abonné, il suffit de suivre la procédure et vous voilà paré pour découvrir la plateforme et son catalogue.