Clin d’oeil : Alexa joue avec le feu électrique, un enfant évite le drame

L’assistant vocal d’Amazon a lancé un défi très dangereux à une enfant de 10 ans.

Une enceinte connectée pas vraiment adaptée aux enfants. Alexa s’est vu demander un défi par une petite fille de 10 ans, et l’assistant vocal ne s’est pas fait prier en lui proposant… de jouer avec une prise de courant.

L’assistant vocal s’est en effet inspiré d’un dangereux challenge sur Tik Tok, nommé le Penny Challenge. Ce dernier consiste à brancher à moitié un chargeur de téléphone sur une prise murale, puis de toucher les broches apparentes avec une pièce de monnaie. Cette manipulation est évidemment dangereuse pour la personne qui la réalise, ainsi que pour l’équipement électrique impliqué, mais a tout de même été recommandée par Alexa, qui explique d’ailleurs l’avoir “trouvé sur le web”, comme le révèle la mère de l’enfant sur Twitter.

OMFG My 10 year old just asked Alexa on our Echo for a challenge and this is what she said. pic.twitter.com/HgGgrLbdS8

— Kristin Livdahl (@klivdahl) December 26, 2021