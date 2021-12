Quelle différence entre RIP et DSP ? Une vidéo vous explique tout

Certains termes propres au domaine des télécoms peuvent rester obscurs pour le grand public. L’opérateur d’infrastructures Axione a ainsi décidé d’en expliquer deux d’entre eux.

Le RIP est un type de réseau, tandis que la DSP est un type de contrat, résume Axione. Au travers une vidéo de quelques minutes, l’opérateur d’infrastructures use de pédagogie pour expliquer à quoi correspondent ces deux termes qu’il utilise régulièrement.

RIP (Réseau d’Initiative Public) désigne ainsi un projet de réseau porté par une collectivité ou un groupement de collectivités en vue de créer et/ou d’exploiter un réseau. Deux générations existent. Une première a été déployée entre 2004 et 2010 dans les zones mal desservies en haut débit. Une seconde remonte à 2010, concerne exclusivement la fibre optique jusqu’à l’abonné final et vise à anticiper l’extinction du réseau cuivre.

La DSP (Délégation de Service Public) désigne un contrat signé avec un délégataire public ou privé. Deux formes existent : le contrat de concession (financement, construction et commercialisation) et le contrat d’affermage (exploitation, maintenance et commercialisation pour une durée moyenne de 15 ans). Avec la première, Axione récupère l’ensemble des recettes pour rentabiliser ses investissements, tandis qu’avec la seconde, il verse une redevance annuelle à la collectivité.