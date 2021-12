Optimiser le fonctionnement d’Internet à la maison : cinq astuces valables quel que soit votre opérateur

Comment optimiser le fonctionnement d’Internet à la maison ? Bouygues Telecom livre ses astuces simples, mais pas forcément évidentes pour toutes les utilisateurs. D’ailleurs, elles valent également pour les abonnés des autres opérateurs.

Au travers une vidéo d’environ 2 minutes, Bouygues Telecom y va d’une piqûre de rappel concernant l’installation optimale d’une box Internet, avec des conseils s’appliquant à ses Bbox comme aux équipements des autres opérateurs. Il est ainsi conseillé de maintenir 50 centimètres entre le modem et le player, que les abonnés ont parfois tendance à ranger l’un sur l’autre pour gagner de la place. Sauf que le décodeur TV bloque fortement le signal Wi-Fi.

Pour favoriser la portée du signal en évitant son absorption, Bouygues Telecom invite à tenir compte des murs en béton et des meubles, mais également des objets en métal, du miroir ou de l’eau d’un aquarium. Le telco indique aussi qu’il faut garder la box Internet éloignée du micro-ondes, de la lampe halogène ou de la console de jeu, lesquels se présentent comme des éléments perturbateurs et doivent donc se trouver à au moins 1 mètre. Quand c’est possible, le telco recommande aussi de privilégier le CPL (Courant Porteur en Ligne) qui permet d’optimiser le débit, mais sans les câbles traînant dans la maison. Une solution idéale pour relier le décodeur TV ou encore l’ordinateur de bureau. Sans oublier les outils de diagnostic mis à disposition par les opérateurs.