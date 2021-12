Choc des box : comparatif entre les offres Freebox Révolution et SFR Box 7 à 10 euros par mois

C’est Noël. Les opérateurs y vont de promotions pour recruter quelques abonnés supplémentaires afin de finir l’année en beauté. Free et SFR ont ainsi dégainé deux offres à 10 euros par mois, dont Univers Freebox vous propose aujourd’hui un comparatif.

Ce face-à-face oppose la Freebox Révolution à 9,99 euros par mois sur Veepee et la SFR Box 7 en série limitée à 10 euros par mois. Il compare les tarifs avant la première année et après, les durées d’engagement, les débits en réception et émission, la partie TV et la partie téléphonie. Il indique également les éventuels avantages en tant qu’abonné à l’offre.