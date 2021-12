Iliad montre une fois de plus sa volonté de créer de la valeur à long terme en Italie

Iliad , le quatrième opérateur de réseau mobile en Italie, est désormais un nouveau membre d’Asstel , l’association qui représente la chaîne industrielle des télécommunications dans le système Confindustria.

lancée il y a trois ans et demi, la révolution d’Iliad sur le mobile devrait se poursuivre dans les prochaines semaines sur le marché fixe avec le lancement de sa Iliad Box. Du haut de ses 8,2 millions d’abonnés de l’autre côté des Alpes, l’opérateur franchit donc une nouvelle étape en rejoignant Asstel avec la volonté d’apporter sa vision à l’association et avoir un impact encore plus grand sur l’ensemble du pays, afin que les investissements en cours pour la transition numérique puissent contribuer à améliorer l’avenir de millions de personnes.

Benedetto Levi , PDG d’Iliad Italia , a commenté: “Je pense que c’est le bon moment pour apporter notre vision également au sein d’Asstel ; le rôle des entreprises de télécommunications est très crucial en ce moment pour le développement numérique et l’avenir de l’Italie.Les positions et actions d’iliad seront guidées, comme toujours, par nos valeurs distinctives : simplicité, transparence et innovation. Une étape importante, donc, qui montre une fois de plus l’engagement d’ Iliad à créer de la valeur à long terme en Italie.”

En Italie, Iliad a recruté 345 000 abonnés nets lors du troisième trimestre et a atteint 10,5% de parts de marché. Côté déploiement, l’opérateur a poursuivi une dynamique soutenue tout au long de l’année et bénéficiait à fin septembre d’un réseau activé de plus de 8 200 sites mobiles sur le territoire. Cette performance est en ligne avec l’objectif d’allumer 8 500 sites à fin 2021, permettra à Iliad d’augmenter la part de trafic sur son propre réseau et d’améliorer sa rentabilité avec une forte contribution positive en terme d’EBITDAaL sur le 2ème semestre. Son chiffre d’affaires de 207 millions d’euros a augmenté de 21%.