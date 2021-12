SFR casse le prix de sa fibre optique pour Noël

Que vous soyez en fibre optique ou en ADSL, SFR vous propose une offre tripleplay à 10 euros par mois grâce à des séries limitées lancées pour Noël.

L’opérateur au carré rouge commercialise une série limitée SFR fibre à 10 euros par mois pendant un an au lieu de 38 euros par mois. Soumise à un engagement d’un an, elle annonce des débits jusqu’à 500 Mbit/s en émission comme en réception, les appels illimités vers les fixes en France et 160 chaînes et services TV. La box est compatible Wi-Fi 5 et le player compatible 4K.

En parallèle, une série limitée SFR ADSL avec engagement de 12 mois revient à 10 euros par mois durant un an au lieu de 33 euros par mois. Les débits sont annoncés à jusqu’à 20 Mbit/s en réception et jusqu’à 1 Mbit/s en émission. L’offre inclut par ailleurs les appels illimités vers les fixes en France et 160 chaînes et services TV. Côté matériel, la box est compatible Wi-Fi 5 et le player compatible HD.