Free envoie un mail aux abonnés Freebox Révolution, 1 an d’abonnement offert à Canal+ Séries

Les nouveaux abonnés Freebox Révolution via Veepee ne sont pas les seuls à profiter de Canal+ Séries offert pendant 1 an, les autres aussi.

“Finissez l’année en beauté devant les films et séries Canal+ Séries inclus dans votre offre Freebox”. A l’occasion des fêtes de Noël, Free envoie un mail à ses abonnés Freebox Révolution pour leur annoncer que le service SVOD de la filiale de Vivendi leu est offert pendant 12 mois. Une gratuité dont bénéficient les abonnés Freebox Pop et Delta progressivement depuis près d’un an, mais aussi les clients de la box iconique de Free depuis l’été dernier. Alors quoi de mieux “qu’une bonne série, au chaud sous un plaid ?”



Avec Canal+ Séries, vous pouvez profiter d’un large catalogue de films et séries comme les créations originales Canal+, des séries US comme la nouvelle saison de Dexter et européennes mais aussi l’intégralité du catalogue de Starzplay. Le tout accessible aussi sur myCanal.

Pour rappel, les abonnés Freebox Révolution, anciens comme nouveaux, bénéficient eux aussi de 6 mois offert à Amazon Prime pendant 6 mois.