Canal+ lance une nouvelle chaîne Ciné+ dédiée à une icône du cinéma

Catherine Deneuve est la nouvelle star d’une chaîne Ciné+ lancée par Canal+.

Après avoir rendu hommage à Louis de Funès en 2020, c’est une grande dame du cinéma Français qui fait l’objet d’une nouvelle chaîne numérique lancée par Canal+. Ciné+ Deneuve permet aux abonnés Canal+ de découvrir la filmographie de cette icône du cinéma français à travers 37 films, allant de “Et Satan conduit le bal”, au bien plus récent “Tout nous sépare”, en passant par des métrages cultes comme “Belle de Jour”.

Comme d’habitude, la chaîne permet de s’y retrouver via une éditorialisation de ses contenus, mais propose également une section “tous les films”, qui permettra à ceux qui savent quel métrage ils veulent regarder de le retrouver plus facilement.

Cette nouvelle chaîne est disponible sur myCanal (y compris sur la version Android TV de la Freebox Mini 4K et sur Freebox Pop) et également sur le téléviseur via “Canal à la demande” (depuis Freebox Replay ou depuis l’univers Canal). Si cette chaîne est proposée sans surcoût, elle n’est cependant disponible que pour les détenteurs d’une formule incluant les chaînes CINE+ (pack CINE-SERIES, formule L’INTÉGRALE…).