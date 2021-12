Oqee : un bug très gênant sur la version Android TV, Free travaille dessus et donne une solution temporaire

Plusieurs témoignages de Freenautes indiquent un important décalage son sur l’application Android TV d’Oqee, l’assistance explique comment corriger temporairement le problème en attendant une résolution.

Les aléas de la version bêta. Les abonnés Freebox Delta et Pop peuvent désormais accéder à une première version d’application Oqee compatible avec les appareils Android TV tournant sous Android 8 (ou version supérieure), mais quelques instabilités persistent. Certains Freenautes ayant testé cette nouvelle version sur leur téléviseur connecté ou box compatible rencontrent un décalage important entre le son et l’image intervenant après quelques minutes de visionnage.

L’assistance Oqee affirme que le problème est connu des développeurs et que ces derniers travaillent à sa résolution, mais ne laisse pas en plan les abonnés concernés. Pour corriger le problème de manière provisoire, il est ainsi conseillé de revenir en arrière sur votre flux TV via le contrôle du direct ou alors de vous rendre dans les paramètres pour passer en qualité vidéo inférieure. En attendant une résolution plus permanente de ce problème, cette manipulation vous permettra de continuer de regarder vos programmes, malgré ces inconvénients.