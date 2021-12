Nouveau jeu Univers Freebox : découvrez l’objet caché et gagnez le smartphone

Univers Freebox organise un nouveau jeu grâce auquel vous pourrez répondre autant de fois que vous voulez pour tenter de gagner un smartphone 5G.



Si vous n’êtes pas encore équipé d’un smartphone 5G, c’est le moment de tenter votre chance. Nous organisons un nouveau jeu pour tenter de remporter le vôtre. Il s’agit du Poco M4 Pro 5G, dont nous vous avions proposé un test et que Xiaomi nous permet de faire gagner à nos fidèles lecteurs. Compatibilité réseau 5G, écran 90 Hz, absence de capteurs photo inutiles, solide autonomie et charge assez rapide, le M4 Pro 5G est aussi convainquant sur le papier qu’à l’usage et se présente comme un choix très intéressant pour les petits budgets.

Un smartphone quasi neuf n’attendant donc qu’un nouveau propriétaire. Vous, peut-être ? Pour participer, c’est relativement simple. Il suffit de deviner ce qui se cache derrière cette image. Seul indice : cela concerne Free. Le premier à trouver la bonne réponse et à l’indiquer en commentaire sous cet article remporte le smartphone. Vous pourrez tenter votre chance autant de fois que vous le souhaitez, tous les jours et même plusieurs fois par jour.

Assez régulièrement, et comme cela sera indiqué par la bannière en haut à droite de notre site, de nouvelles cases seront découvertes pour vous aider à trouver la bonne réponse. Vous pourrez donc revenir pour tenter plusieurs fois votre chance, soit en revenant dans cet article, soit en cliquant sur la bannière. Notez que vous devez avoir un compte Freezone pour participer. Pensez d’ailleurs à guetter l’annonce du gagnant (aussi en haut de la page d’accueil d’Univers Freebox) ou simplement vos messages (Freezone). Ce serait dommage d’être le gagnant, mais de ne finalement pas recevoir votre lot.