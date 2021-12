Free annonce une nouvelle fonctionnalité “innovante” accessible à ses abonnés sur Youboox

Youboox, l’application de lecture en streaming propose un nouveau format de lecture permettant d’alterner entre l’audio et le texte.

Sur Youboox, “découvrez à présent des séries inédites de 5 épisodes, thrillers et romance, et switcher du texte à l’audio et de l’audio au texte en un clic !

La version audio est jouée par des comédiens, accompagnée de musiques originales, et vous offre une expérience sensorielle unique”, annonce Free ce 7 décembre à ses abonnés, lesquels peuvent souscrire avec 1 mois d’essai à une offre de la plateforme qui leur est entièrement dédiée.

Le service de lecture en ligne français aux 2 millions d’abonnés se peaufine ainsi en lançant une nouvelle fonctionnalité baptisée Switch. De quoi offrir une nouvelle dimension de lecture avec de nouvelles sensations en “vivant les histoires autrement”.