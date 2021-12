Free : Angélique Gérard explique les raisons de son départ de la Direction de la Relation Abonné, et le chemin parcouru

Avec le départ d’Angélique Gérard, c’est une page qui se tourne. Elle en explique les raisons, et tout ce qu’elle a mis en place chez Free, dans un message adressé aux salariés.

Nous vous l’annoncions la semaine dernière, Angélique Gérard a décidé de quitter ses fonctions de Directrice de la Relation Abonné d’Iliad/Free. Cette annonce a fait l’effet d’une bombe puisqu’Angélique est un pilier de l’opérateur et a participé à sa création il y a plus de 20 ans. Même si elle ne quitte pas le Groupe, puisqu’elle sera dorénavant conseillère spéciale auprès de la direction, elle a tenu à expliquer ses choix, et le parcours effectué par la relation abonnés de Free, auprès de ses collaborateurs, dans une lettre qu’Univers Freebox s’est procuré et que nous vous proposons de découvrir.

Le message envoyé par Angélique Gérard aux salariés :

Chères équipes,

Ce n’est pas sans une certaine émotion que je vous écris ces quelques lignes…

Elles sont toutefois mûrement réfléchies, je suis arrivée à ce tournant de ma carrière, de mon parcours où il est temps de passer le flambeau. Je me vois, 22 ans plus tôt, Free et tout à construire. J’avais 24 ans lorsque Xavier Niel m’a accordé sa confiance. J’ai bien connu ce sentiment d’avoir les clés, d’avoir sur mes épaules la responsabilité de l’avenir. Une impression à la fois grisante mais qui permet de s’élever.

Je me suis évertuée à vous transmettre ce sentiment d’avoir une grande responsabilité par la confiance et l’autonomie accordées au fil des années. les projets, de plus en plus grands, s’enchaînent et ne laissent pas la place à l’incertitude : on avance, on apprend sur le terrain et on célèbre ensemble les succès. Nos centres, et chacune des âmes qui les font vibrer, sont devenus ma vie.

Je suis fière de nos valeurs et de nos accomplissements, fière également d’avoir guidé nos initiatives avec une vision humaniste, et construit une organisation solide, d’avoir soutenu des victoires qui ont fait de Free l’opérateur le plus primé sur l’expérience collaborateur et l’expérience client, d’avoir misé très tôt sur la stratégie de la Symétrie des Attentions, mêlant intelligence collective et autonomie et d’aboutir à une organisation créatrice de valeur selon les moments de vérité de chacun, Freehelper et Freenaute !

Votre autonomie, votre force. Celle qui me permet aujourd’hui, avec une grande émotion, de vous laisser à mon tour les clés. Cela a toujours été mon leitmotiv : donner, à travers la confiance qu’on accorde, à travers ce lâcher-prise indispensable à toute manœuvre qui se veut pérenne et loyale, les manettes à notre collectif, à ces collaboratrices et ces collaborateurs dont je partage le quotidien depuis 22 ans. Des rencontres indélébiles, des liens grâce auxquels je me suis construite, j’ai douté, tâtonné, essayé, réussi. Des partenaires de route qui ont pavé le chemin de mobilités internes, construit plus de 1 000 très belles évolutions au sein du Groupe, ont enrichi ma vision de la coopération jour après jour.

C’est l’aboutissement ultime de tout manager de voir ses équipes réussir et être fières de leurs parcours. Je souhaite, à chacune et chacun d’entre vous, de rechercher constamment cette ambition, cette mobilité, et de cultiver encore et encore votre créativité, vos idées, vos talents, ces particularités qui font la richesse de nos plateaux et de nos échanges.

Vous devez sans doute mesurer mon émotion en effectuant ce passage de relais, d’un dispositif que j’ai fait naître et avec lequel j’ai grandi, à vos côtés. Celui qui m’a vu devenir une entrepreneuse, et qui m’a permis de devenir votre leader, ce leader de confiance que je voulais incarner au mieux pour ne pas faillir dans ma mission de transmettre et d’apprendre. Cela passait inévitablement par un don de soi, ma joignabilité sans faille, savoir se remettre en question, fédérer, ouvrir la voie et convaincre dans le sens de sa vision. Cette vision, c’était aussi indéniablement marcher main dans la main avec nos Communautés, une merveilleuse aventure de partage, dont je salue les membres pour lesquel·les j’ai une pensée toute particulière.

Je quitte aujourd’hui mes fonctions opérationnelles afin d’accompagner le Groupe sur des enjeux stratégiques autour du Plan Odyssée 2024. Je suis ravie de cette évolution qui correspond aux attentes que je nourrissais.

Je suis confiante, certaine que les valeurs que nous avons toujours défendues seront bien cultivées à l’engrais de la bienveillance, de l’exigence d’un travail bien fait. Certaine d’avoir accompli quelque chose d’une boucle harmonieuse qui continuera de produire de très beaux résultats.

Vous savez, la période douloureuse que nous venons de traverser ensemble, notamment le premier confinement qui a représenté pour tout le monde un investissement très dense mais enrichissant, a été pour moi parfaitement révélatrice. C’est en s’adaptant ensemble de manière remarquable, en nous relevant plus fort·es de cette épreuve de gestion de crise, que j’ai compris. Tout ce que nous avions construit avait du sens. Au-delà du sens, c’était notre socle commun. Et un socle solide, qui nous ressemble, c’est essentiel.

J’ai compris que nos organisations étaient tout simplement lancées sur des rails dont vous êtes les aiguilleurs. Des organisations dont vous continuerez naturellement à prendre soin, tout simplement parce qu’elles sont vôtres, portées par cette indispensable énergie collective. Au 02 janvier 2022, c’est sereine que j’embrasserai ma nouvelle mission.

Alors avançons, en gardant à l’esprit que le Groupe est uni, et permet de toujours compter les un·es sur les autres, chacun·e sur son chemin de réalisation de soi.

Avec toute ma reconnaissance pour ces très belles années.

Angélique