Freebox Pop et mini 4K : 6 chaînes cinéma de Canal+ offertes pendant un mois

“Souriez c’est gratuit”, le groupe Canal+ et Molotov offrent un mois d’essai aux chaînes Ciné+ sur la plateforme de télévision par internet. Un bon plan pour les abonnés Freebox Pop et mini 4K.

Plus de cinéma sans débourser un centime sur Molotov à l’occasion des fêtes de Noël, c’est possible ! Jusqu’au 31 décembre prochain, l’option Ciné+ comprenant les six chaînes Ciné+ Premier, Frisson, Emotion, Famiz, Club, et Classic est offerte pendant 1 mois pour toute souscription sur la plateforme OTT aux 17 millions d’utilisateurs. A l’issue des 30 jours, l’abonnement, sans engagement, passera à 9,99€/mois. Cette offre inclut également l’enregistrement dans le cloud et la lecture hors connexion. Pour rappel, Molotov est disponible gratuitement dans le Play Store de la Freebox Pop et mini 4K.