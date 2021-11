Totalement Fibrés : attaqué, Free défend ses débits, une grosse nouveauté pour les abonnés Freebox…

Nouveau numéro de « Totalement Fibrés », notre magazine YouTube hebdomadaire, réalisé dans les conditions du direct, sans montage et diffusé immédiatement (le temps d’uploader), afin d’être au plus proche de l’actualité.

Aujourd’hui, dans notre magazine vidéo hebdomadaire, nous nous penchons sur de nombreuses nouveautés chez Free et d’une réponse à l’étude de l’Arcep concernant ses débits mobiles. Dans notre débat, nous nous posons la question de l’avenir des télécommandes et des boutons dédiés aux plateformes de SVOD… Et bien sûr, vous pourrez retrouver nos chroniques habituelles : le chiffre de la semaine, l’info à toute vitesse et le up and down…