myCanal lance une nouvelle fonctionnalité attendue sur Android

Le mode sombre débarque sur myCanal dans sa version Android.

Si la version iOS de myCanal est aujourd’hui placée sous le feu des projecteurs avec l’intégration de la fonction SharePlay d’Apple et l’arrivée de l’option streaming basse latence sur le live, la mouture Android n’est pas pour autant oubliée. Une nouvelle mise à jour 5.5.0 est en cours de déploiement jusqu’au 18 novembre. Parmi les nouveautés, figure une fonctionnalité idéale lorsque vous naviguez sur myCanal dans un lieu peu éclairé, le “Dark Mode”. De quoi diminuer la fatigue de vos yeux. Pour y accéder, il suffit de cliquer sur votre profil puis d’aller dans réglages et préférences pour définir le mode sombre. Cette fonctionnalité était déjà présente sur navigateur et iOS.

Une plateforme accessible aux abonnés Freebox avec TV by Canal

MyCanal est l’application officielle, qui permet aux abonnés Canal/Canal+ de bénéficier de leur offre sur tous les écrans, et aux non abonnés d’accéder aux programmes en clair sur iOS et Android. C’est surtout l’application indispensable pour les Freenautes abonnés à l’offre “TV by Canal” via la Freebox (Delta et Révolution), qui ont accès à toutes les fonctionnalités de myCanal en mobilité, comme les chaînes Canal, les chaînes gratuites de Freebox TV ainsi que le replay.

Les abonnés ayant migré vers la Freebox Pop ont également pu profiter de l’option. MyCanal propose également une version Android TV compatible avec la Freebox Mini 4K (découvrez notre test). L’application est aussi à retrouver sur l’Apple TV disponible en boîtier TV principal pour les nouveaux abonnés Freebox Pop et Delta ou encore en multi-tv pour les autres.