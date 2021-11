Free, SFR, Orange et Bouygues : les internautes se lâchent sur Twitter #189

Aficionados de Twitter, les opérateurs français postent plus vite que leur ombre sur le réseau social. Et les internautes leur rendent bien ! Entre humour, désespoir et parfois satisfaction, voici un zeste du meilleur et du pire des tweets qui ont déferlé sur l’oiseau bleu cette semaine.

La 5G 3,5 GHz de Free, Orange et Bouygues activé au beau milieu de nulle part mais pourquoi ?

Orange, Bouygues et Free ont activé la 3500 sur ce site…

Au cas où les animaux de la forêt auraient besoin d'un super bon débit… #priorité pic.twitter.com/0OjsJU2se4 — A. (@A155Z) November 7, 2021

Quand un abonné Red by SFR espère un geste commercial en compensation d’un joli trou dans le mur, un autre le rassure. Depuis 2017, sa promo appliquée la première année es prolongée, il suffit de manifester son envie de résilier.

SFR en vrai je suis super content d'être chez eux, ts les ans je les appelle pr leur dire que je vais résilier, et ts les ans ils me prolongent d'un an le tarif promo que j'avais eu en arrivant en 2017 (21 € pour la fibre) — lost+found (@lost__and_f0und) November 3, 2021

Il faut revoir ses cours de géographie Bouygues Telecom !

Salut @bouyguestelecom ! Je reçois ce SMS aujourd'hui : oui je suis en Suède et le drapeau il ressemble plutôt à 🇸🇪. Ce drapeau là 🇩🇰 c'est le Danemark 🙄 #grossebourde #geographie #Bouygues pic.twitter.com/UVSf7Ld3iG — valérie lefèvre-nejman 🇫🇷 🇸🇪 (@valerie_lef) November 4, 2021

Une incertitude sur le délai de rétablissement des services mobile d’un abonné pour Bouygues Telecom. Alors autant ne rien dire !

Bonus : seuls les fans de RnB de l’époque apprécieront. Ce jour-là en 2002, Kelly Rowland a envoyé un texto à Nelly via Microsoft Excel et s’est visiblement énervé quand il n’a pas répondu.

On this day in 2002 Kelly Rowland texted Nelly via Microsoft excel and got visibly upset when he didn’t reply pic.twitter.com/qN39ZLWC0R — Jake Coco (@jakecoco) November 3, 2021

…Et le plus nul pour la fin. Quand le groupe Facebook devient Feta et non Meta.