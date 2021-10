Free annonce une offre spéciale pour les abonnés Freebox jusqu’à la fin de l’année

Pour toute souscription entre le 22 octobre et le 15 novembre, le Pack Kids est proposé chez Free au tarif de 0,99€/mois, au lieu de 1,99€/mois jusqu’à la fin de l’année.

Un bon plan pour les vacances de la Toussaint et de Noël, Free annonce aujourd’hui le lancement dans deux jours d’une promotion sur le Pack Kids. Comprenant une sélection des meilleurs chaînes pour enfants comme Boomerang (144), Bommerang+1 (145) , Boing (153) mais aussi les services Boomerang Illimité (166) et Boing Illimité 165, ce bouquet sera facturé 0,99€/mois, au lieu de 1,99€ jusqu’au 31 décembre inclus. “Cette offre est réservée aux abonnés Freebox détenteurs de Freebox TV ou TV OQEE by Free et sous réserve d’éligibilité au service TV, valable pour toute nouvelle souscription entre le 22/10 et le 15/11/21 au Pack Kids depuis la Freebox”, précise l’opérateur. Idéal pour suivre les aventures de Bugs Bunny, Tom et Jerry, Scooby-Doo, Taffy, Grizzy et les Lemmings, ou encore Les Lapins crétins, Ninjago, Les As de la Jungle, Trollstopia, Capitaine Superslip et bien d’autres encore.

Pendant les vacances de la Toussaint, Boomerang diffusera la nouvelle série inédite Tom & Jerry à New York, mais aussi les nouveaux épisodes des Looney Tunes Cartoons et de Talia et le Royaume Arc-en-ciel. de son côté, Boing proposera L’héritage d’or de Ninjago, pour vivre les aventures inédites des Ninjas, avec cinq nouveaux épisodes. Et dès le 8 novembre, les nouveaux épisodes de Trolls : Trollstopia!