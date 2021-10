Fibre optique : Orange annonce un nouveau câble reliant l’Asie et l’Europe

Marseille vient d’accueillir un nouveau câble sous-marin nommé PEACE, dont l’atterrissement a été assuré par Orange.

Un câble destiné à devenir la “route haut-débit la plus directe entre l’Asie et l’Afrique de l’Est d’un côté et l’Europe de l’autre côté“. Orange a annoncé hier l’atterrissement réussi du câble “Pakistan and East Africa Connecting Europe”, ou PEACE.

Le câble en question sera mis en service courant 2022 annonce l’opérateur historique français. Ce dernier est d’ailleurs chargé de fournir et d’exploiter la station d’atterrissement du câble et devra étendre le système PEACE à l’un des principaux datacenter de Marseille, où se trouvent les équipements terminaux.

Ce câble a bénéficié d’une conception moderne, permettant justement à ses différents utilisateurs “d’avoir la flexibilité nécessaire pour gérer leur bande passante vers les différentes destinations proposées” permettant d’agir comme si “plusieurs systèmes étaient dans le même câble” explique Orange.

Le projet a été réalisé en partenariat avec PCCW Global. Le câble en question est actuellement long de 12 000 km, reliant la France au Kenya, puis au Pakistan. Certains ramifications sont prévues, partant du Kenya vers l’Afrique du Sud, les îles Maurice et les Seychelles, pour que le projet atteigne les 15 000 km.