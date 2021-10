Démarchage téléphonique : UFC-Que Choisir veut aider les victimes à s’équiper à moindre coût

Le démarchage téléphonique continue d’agacer bon nombre de consommateurs. Dans son combat contre ce fléau, UFC-Que Choisir aide les consommateurs à s’équiper. Ils ont la possibilité d’obtenir un téléphone avec fonction antidémarchage à tarif préférentiel.

“Dites STOP au démarchage téléphonique”, telle est l’invitation d’UFC-Que Choisir. L’association de consommateurs ne rend pas les armes et poursuit le combat face à une pratique restant une plaie pour les consommateurs.

Elle propose de participer à un achat groupé pour l’acquisition de 11 000 téléphones fixes sans-fil justement capables de bloquer les appels indésirables. Il s’agit plus précisément de modèles Panasonic KX-TGH720FR et TGH722FR, qu’il sera possible d’obtenir à l’unité pour 47 euros ou par lot de deux pour 68 euros.

UFC-Que Choisir explique cette nouvelle initiative par le fait que “l’exaspération de nombre de consommateurs est toujours aussi forte face à ces appels commerciaux intempestifs” et que des solutions sont nécessaires “dans l’attente d’une réaction efficace des pouvoirs publics”.

Or, le téléphone fixe sans-fil avec la fonction antidémarchage de Panasonic “s’est avérée la plus efficace”, car permettant de “bloquer les robots et/ou de limiter la réception des appels aux seuls numéros préenregistrés”. L’achat groupé a pour but de rendre la solution plus accessible. Selon UFC-Que Choisir, “les prix obtenus, qui comprennent les frais de livraison et de participation aux coûts d’organisation, sont 21 % moins chers que les tarifs normalement constatés sur une quinzaine de sites marchands”.