Abonnés 5G, vous pouvez désormais connaître la puissance de votre signal

L’ANFR publie une nouvelle version de son application Open Barres pour en savoir davantage sur les antennes-relais à proximité et sur la puissance du signal reçu par votre smartphone. Quelques nouveautés autour de la 5G à la clé.

L’application Open Barres de l’ANFR évolue avec la publication d’une version estampillée 2.6. Cette nouvelle mouture permet “l’affichage et l’enregistrement de la puissance du signal 5G reçu par le téléphone de l’utilisateur depuis le réseau auquel il est connecté”, expliquent les développeurs. En outre, des détails techniques spécifiques à la 5G ont fait leur apparition dans les exports en mode “avancé” des données enregistrées lors des parcours. Enfin, l’affichage en temps réel des sites sur la carte a profité d’une amélioration pour gagner en réactivité, quelle que soit l’échelle de l’affichage.

Lancée en 2018 par l’Agence nationale des fréquences et disponible gratuitement sur le Play Store de Google, l’application Open Barres permet de connaître la puissance du signal reçu par votre smartphone depuis les réseaux de votre opérateur (affichée en dBm dans un code couleur fonction de la puissance reçue par le téléphone), d’afficher en temps réel sur une carte les antennes-relais autour de vous (avec les informations sur les opérateurs, technologies et fréquences), de suivre le déploiement de la 5G (avec un filtrage par opérateur) et de connaître le DAS de son smartphone (tête, tronc et membre ; données fournies par le fabricant, puis celles contrôlées par l’ANFR). Elle permet aussi d’obtenir des conseils pour réduire son exposition aux ondes électromagnétiques et de suivre l’actualité de l’autorité administrative.