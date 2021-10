Un problème de fibre ? Altitude lance sa plateforme pour signaler des dégats sur ses infrastructures

Si vous repérez une armoire fibre endommagée ou poteaux mal installé, vous pouvez dorénavant le signaler à Altitude.

Une initiative pour aider l’opérateur d’infrastructure à réparer plus rapidement ses installations. Altitude a lancé sa plateforme “Dommages-réseaux”, permettant à n’importe qui de signaler un problème repéré sur un poteau, un local technique voire même une plaque au sol par exemple.

Et si vous nous aidiez à avoir toujours un œil sur nos réseaux ?🧐 Altitude Infra a mis au point le site https://t.co/QZ2NArz2Q5 pour signaler les dommages que vous pourriez découvrir sur nos infrastructures. Objectif : + de réactivité et une maintenance simplifiée 👷🏻‍♀️👷🏻‍♂️ pic.twitter.com/w1PJkuMPqB — Altitude Infra (@altitude_infra) October 19, 2021

Il suffit de se rendre directement sur le site web et de remplir un formulaire d’information plutôt complet. La plateforme permet d’utiliser la géolocalisation de votre appareil pour faciliter votre recherche de l’équipement concerné. Une fois trouvé sur la carte, vous pouvez renseigner le type d’infrastructure dont il s’agit, décrire le dommage que vous avez observé et même ajouter plusieurs photos pour appuyer vos propos.

Chaque équipement est signalé via une petite épingle sur la carte

Si les photos ne sont pas obligatoires, le descriptif l’est et l’opérateur conseille, dans la mesure du possible, de fournir la plaque d’identification de la structure. L’objectif annoncé est de permettre à l’opérateur d’opérer plus rapidement et d’être réactif en cas de problème. Sur sa page d’accueil, Altitude précise cependant deux points essentiels : en cas de dommages graves et dangereux pour l’intégrité physique des personnes, il faut tout d’abord contacter les services d’urgence en appelant le 112. De plus, cette plateforme n’est pas destinée aux problèmes ou pannes rencontrées sur votre ligne personnelle. Si c’est votre cas, il faudra avant tout se tourner vers votre opérateur commercial (Free, Orange, SFR, Bouygues etc.).