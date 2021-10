11 chaînes TV de Mediawan intègrent le pass Culture pour tous les jeunes de 18 ans

Le forfait pass Culture mis en place par l’Etat permet à présent de s’abonner aux chaînes de Mediawan, groupe de production audiovisuelle de Xavier Niel, Pierre-Antoine Capton et Matthieu Pigasse.

Afin de favoriser l’accès à la culture tout en renforçant et diversifiant les pratiques, l’Etat a généralisé en mai le pass Culture à tous les jeunes de 18 ans. A compter du 1er janvier 2022, celui-ci s’ouvrira aussi à tous les collégiens et lycéens à partir de la classe de 4e. Cette application sur laquelle chaque jeune dispose de 300€ pendant 24 mois à débourser dans des offres culturelles mais aussi numériques plafonnées à 100€ (ebook, SVoD, jeux vidéo…), élargit aujourd’hui son forfait. Sont désormais disponibles à l’abonnement, 11 chaînes thématiques de Mediawan, annonce ce 20 octobre le premier producteur de fictions en France. On retrouve ainsi RTL9, AB1, Mangas, Toute L’Histoire, Action, Science & Vie TV, Chasse & Pêche, Animaux, Automoto La Chaîne, Trek et Golf Channel.

“Accessible via le téléchargement de l’application Pass Culture, sur les plateformes de téléchargement d’Apple et Google, les onze chaînes Mediawan Thematics sont disponibles à partir de 12€ et jusqu’à 24€, en fonction de la chaîne choisie”, les abonnements proposés sont d’une durée de 6 mois.