Après Netflix, myCanal lance une nouvelle fonctionnalité en vogue

La plateforme de Canal+ lance son Top 10 des contenus les plus visualisés.

Après le lancement des Tops 10 quotidiens sur Netflix en février 2020, c’est au tour de myCanal d’emboîter le pas au leader mondial de la SVoD. Depuis le 18 octobre, la plateforme populaire de Canal+ propose pour sa part un classement des 10 programmes les plus regardés de la semaine. En y regardant de plus près, figurent dans le top 10, 8 contenus de Canal+ et deux d’OCS, soit 7 séries pour 3 films dont 4 programmes français et 4 américains.

A noter que Prime Video tarde à déployer cette fonctionnalité sur tous les plateformes. Son Top 10 est apparu cet été en France chez certains abonnés, sur navigateur. Le géant américain semble pour l’heure effectuer des tests.

Une plateforme accessible aux abonnés Freebox avec TV by Canal

MyCanal est l’application officielle, qui permet aux abonnés Canal/Canal+ de bénéficier de leur offre sur tous les écrans, et aux non abonnés d’accéder aux programmes en clair sur iOS et Android. C’est surtout l’application indispensable pour les Freenautes abonnés à l’offre “TV by Canal” via la Freebox (Delta et Révolution), qui ont accès à toutes les fonctionnalités de myCanal en mobilité, comme les chaînes Canal, les chaînes gratuites de Freebox TV ainsi que le replay.

Les abonnés ayant migré vers la Freebox Pop ont également pu profiter de l’option. MyCanal propose également une version Android TV compatible avec la Freebox Mini 4K (découvrez notre test) et sur la Freebox Pop, même si son accès s’avère très restreint. L’application est aussi à retrouver sur l’Apple TV disponible en boîtier TV principal pour les nouveaux abonnés Freebox Pop et Delta et en multi-tv pour les autres.