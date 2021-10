Freebox : BrutX lance une offre à 1€/mois

La plateforme BrutX propose une jolie promo aux abonnés Freebox.

En avril dernier, un tout nouveau service de SVOD, nommé BrutX a vu le jours avec des films, des séries et documentaires au programme avec un catalogue de productions originales étoffé chaque mois. Disponible sur les Freebox Révolution, mini 4K, Delta + player Devialet, One et Pop, ce nouveau service est proposé pour 4.99€/mois, sans engagement avec un seul accès en simultané.

Et bonne nouvelle puisque la plateforme vient de lancer une offre promotionnelle qui permet à chaque Freenaute de bénéficier de l’abonnement à 1€/mois durant 3 mois et sans engagement. Concrètement, il suffit de se rendre dans la rubrique “vidéo Club” ou “vidéo à la demande”, suivant votre modèle de Freebox et de vous abonner à BrutX. Il vous sera demandé d’indiquer votre code d’achat, et la 3 premiers mois (ou moins si vous résilier avant) vous seront automatiquement facturé 1€/mois. Vous pouvez ainsi découvrir l’offre, et vous désabonner à la fin de la promotion ou de rester abonnés pour 4,99€/mois. Attention, pour profiter de cette offre, il faut s’abonner avant le 31 octobre.