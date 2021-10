OVHcloud réussit le pari de son introduction en Bourse

Le groupe vient de faire son entrée en Bourse à Paris et a bien réussi son baptême du feu, avec une action qui termine sa première journée en hausse.

C’est une entrée assez remarquée à la Bourse de Paris qui a eu lieu la semaine dernière : le leader du cloud Français OVH a fait son entrée dans la cour des grands et s’offre même le luxe de réaliser le plus beau succès pour une introduction en Bourse depuis la Française des jeux.

L’opération a permis de lever 350 millions d’euros et ainsi d’afficher une valorisation de 3,5 milliards d’euros et à la fin de sa première journée de cotation, l’action a enregistrée une hausse de 6,51%, à 19,70€. Si les actionnaires majoritaires restent Octave Klaba, le fondateur de l’entreprise et sa famille, les fonds KKR et Towerbrook ont pour leur part profité de l’occasion pour réaliser une partie de leurs bénéfices et ainsi empocher 50 millions d’euros.

Une arrivée hautement symbolique, prouvant qu’une entreprise française de Tech peut réussir une entrée en Bourse, même si le secteur ne pèse que 6% du CAC 40. A titre de comparaison, à Wall Street, il représente 40% de l’indice phare, grâce aux géants Apple, Google et Facebook entre autres… Il reste cependant à voir si d’autres pépites de la Tech française pourront emboîter le pas, Michel Paulin affirme qu’OVH a reçu “beaucoup de messages” d’acteurs du secteur.

Les plus superstitieux auraient en effet pu douter d’un tel succès, surtout que quelques jours avant cette opération, OVH essuyait un problème technique important, dû à une erreur humaine. Pour le groupe, il reste encore un objectif à tenir : celui de faire grimper l’action, afin de continuer à grandir puisque les fonds d’investissements ne peuvent plus suffire seuls.

Source : Le Figaro