Free va améliorer son application Freebox Files sur Android

L’opérateur déploie actuellement une nouvelle version bêta de Freebox Files sur Android afin d’optimiser la lecture vidéo.

Dévoilée et accessible en test depuis juillet dernier, Freebox Files est sortie du programme d’accès anticipé fin septembre. Désormais disponible pour tous les abonnés Freebox sur mobile, l’application va recevoir une nouveauté sur Android. Dans cette optique, une version bêta vient d’être déployée, la mise à jour pour le grand public devrait quant à elle être effectuée très rapidement.

Une amélioration va ainsi être apportée à la lecture d’une vidéo sur le Player Delta ou Révolution. “Lorsqu’ils sont allumés, un icône apparait au lancement d’une vidéo pour la lancer dessus”, annoncent les développeurs. Par ailleurs, l’icône du bouton “Sélection” sur l’accueil a été revu pour être plus clair. Des corrections sont aussi à noter sur le lecteur vidéo. La rotation est désormais bien désactivée lorsqu’elle est bloquée sur le téléphone et “la vidéo avance et recule bien de 10s au lieu de 20s au double clic.”