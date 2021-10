Bouygues Telecom : certains abonnés Bbox voient leur facture augmenter de 5€ en échange de 3 ajouts à leur offre

Pour faire passer la pilule d’une augmentation de tarif, Bouygues Telecom met les bouchées doubles avec deux bonus en plus des appels vers les mobiles d’Europe offerts.

On prend la même formule et on y ajoute des bonus. Certains abonnés Bbox sont avertis d’un nouvel enrichissement de leur offre fixe. Ce n’est pas la première fois que l’opérateur annonce intégrer les appels illimités vers les mobiles d’Europe contre une hausse de 5€/mois, mais cette fois, Bouygues Telecom enrobe cette hausse de tarif avec l’ajout de deux bonus, dont un au choix.

Les abonnés concernés peuvent ainsi bénéficier, en plus de ces appels à travers l’Europe, du bouquet ciné essentiel incluant TCM, Paramount, et Paramount + notamment mais aussi d’une autre option supplémentaire. Vous pouvez alors choisir entre Salto, Eurosport ou encore le bouquet TV Bbox jeunesse.

@bouyguestelecom Après m'avoir facturé à mon insu un forfait "replay TV "à 2€/semaine en avril, maintenant Bouygues augmente mon abo Bbox de 5€ / mois, sans me demander mon avis.

Une agressivité commerciale odieuse.

— bruno Suvintown (@brunoducamp) October 18, 2021

Si vous n’êtes pas intéressé par cette augmentation, sachez qu’il est possible de la refuser depuis votre espace abonné ou même de résilier votre contrat sans frais durant les 4 mois suivant ce SMS, comme le permet le code de la consommation. Surveillez vos moyens de contact pour éviter d’être surpris par ce genre de pratique, régulièrement décriée par les associations de consommateurs.

Ce que dit la répression des fraudes

Selon la DGCCRF, les opérateurs ont le droit d’augmenter le prix des forfaits en respectant deux conditions. La première : prévenir un mois avant par courrier ou courriel. La seconde : l’amélioration de l’abonnement doit concerner seulement des services ayant attrait aux télécoms comme les SMS illimités, plus de data ou un meilleur débit. En revanche, ils ne peuvent en aucun cas augmenter le prix du forfait pour une autre raison comme “une option musique, option télé, abonnement à un livre”.

En présentant l’ajout d’appels vers les mobiles d’Europe comme la seule raison d’augmentation de tarif, Bouygues Telecom reste dans les clous. L’ajout des deux “bonus” n’est en effet pas présenté comme responsable de la hausse de tarif, mais comme un cadeau de la part de l’opérateur. La raison étant qu’en cas d’augmentation pour un autre motif, l’abonné peut signaler cette hausse de forfait sur la plate-forme SignalConso mise en place par la Répression des fraudes. Sa situation sera alors examinée. Lors du lancement de la plate-forme, l’autorité a affirmé que les entreprises ayant reçu plusieurs signalements sans réagir seront dans leur viseur.