Bouygues Telecom lance une grosse promo sur les TV Samsung avec ses offres Bbox

L’opérateur casse les prix sur ses offres combinant Smart TV et box, avec une remise de 600€ sur plusieurs modèle QLED.

De grosses promos à ne pas manquer si vous souhaitez changer d’opérateur et de téléviseur par la même occasion. Bouygues Telecom propose dès aujourd’hui jusqu’au 24 octobre prochain de grosses promotions sur les téléviseurs Samsung compatibles avec ses offres BBox.

6 modèles sont ainsi proposés et utiliseront l’application B.tv+ pour permettre l’accès à plus de 180 chaînes directement sur le téléviseur, sans nécessiter de player donc. Voici la liste des téléviseurs proposés dotés de la technologie QLED :

le modèle 43 pouces : 43Q65AAU au prix de 199€ au lieu de 799€, prix constructeur ;

le modèle 55 pouces (138 cm) : 55Q60AAU au prix de 399€ au lieu de 999€ ;

le modèle 65 pouces : 65Q60AAU au prix de 599€ au lieu de 1299€.

Et pour ceux ne souhaitant pas débourser d’énormes sommes, ils peuvent également bénéficier de téléviseurs simplement 4K pour les prix suivants :

SAMSUNG 43AU7105 à 49€ !!

SAMSUNG 55AU7105 à 259€ au lieu de 749€ ;

SAMSUNG 65AU7105 à 449€ au lieu de 899€.

Deux offres sont proposées par Bouygues Telecom, avec un engagement de deux ans. Vous pouvez donc opter au choix pour la Bbox Must pour 39.99€/mois avec des débits allant jusqu’à 1 Gb/s en download et 400 Mb/s en upload et les appels illimités vers fixes et mobiles en France et vers fixes de plus de 110 pays, ou la BBox Ultym.

Cette dernière est proposée à 46.99€/mois pour des débits allant jusqu’à 2 Gb/s en téléchargement et 600 Mb/s en envoi. Elle inclut également l’installation clé en main ainsi que la nouvelle solution de WiFi garanti partout dans la maison comprenant : la compatibilité WiFi 6 et un diagnostic WiFi déterminant si vous avez besoin de répéteurs. Si c’est le cas, Bouygues en inclus jusqu’à deux dans votre offre. Vous aurez également le choix parmi trois avantages découverte : Eurosport pendant trois mois puis 9.99€, le bouquet TV Box jeunesse ou le service de Cloud Gaming Pleio pour le même prix.