Quatre nouvelles failles majeures sur Chrome, Google déploie une mise à jour à faire d’urgence

Malgré avoir mis un point d’honneur à fournir des produits sécurisés, Google n’est pas à l’abri des failles de sécurité.

Quatre failles de sécurité ont été repérées sur Chrome pour Windows, Mac et Linux. Ces failles ont pu être repérées grâce au programme bug bounty de la firme. Ce dernier a pour but de récompenser les personnes signalant des failles sur les services Google. Respectivement nommées CVE-2021-37977, CVE-2021-37978, CVE-2021-37979 et CVE-2021-37980, ces failles sont considérées comme majeures.

Sans attendre, le géant de la Tech a fait son maximum pour finir les correctifs nécessaires à ces quelques 2 milliards d’utilisateurs. Cela est chose faite, au travers d’un billet de blog, Google annonce le déploiement de quatre correctifs.

Estampillé 94.0.4606.81, la mise à jour de sécurité est disponible pour Windows, Mac et Linux.