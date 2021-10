Choc des smartphones chez Free Mobile : deux modèles 5G à petit prix, lequel choisir ?

Avec le choc des smartphones, Univers Freebox vous propose un comparatif des smartphones vendus à tarifs équivalents via la boutique de Free Mobile. Il s’agit de vous aider à choisir selon vos attentes. Aujourd’hui, nous opposons les Realme 8 5G et Xiaomi Redmi Note 10 5G, affichés à 219 et 229 euros respectivement. Notez d’ailleurs qu’ils sont disponibles au comptant ou via la nouvelle offre Free Flex.

L’écran : ex æquo

Au niveau de l’écran, les deux smartphones annoncent les mêmes prestations, avec une dalle IPS, une diagonale de 6,5 pouces, une définition Full HD+, un taux de rafraîchissement jusqu’à 90 Hz et un poinçon pour la caméra avant. Ils font donc l’impasse sur l’AMOLED avec ses couleurs plus saturées et ses noirs plus profonds.

Notre classement :

Realme 8 5G (IPS, 6,5 pouces, FHD+, 90 Hz et poinçon excentré) Xiaomi Redmi Note 10 5G (IPS, 6,5 pouces, FHD+, 90 Hz, poinçon centré)

Performances : Realme

Là encore, les deux smartphones jouent dans la même cour. Ils s’équipent de la même plate-forme MediaTek Dimensity 700 synonyme d’un processeur jusqu’à 2,2 GHz et d’une compatibilité réseau 5G. Le Realme 8 5G offre toutefois un petit surplus de mémoire vive jamais de refus sur une petite configuration.

Notre classement :

Realme 8 5G (processeur octa-core 2,2 GHz du chipset MediaTek Dimensity 700 et mémoire vive 6 Go) Xiaomi Redmi Note 10 5G (processeur octa-core 2,2 GHz du chipset Dimensity 700 et mémoire vive 4 Go)

La photo : Realme

Si les deux smartphones optent pour la même configuration photo au dos, à savoir un capteur principal 48 Mégapixels et deux capteurs additionnels de 2 Mégapixels pour la macro et le mode portrait, le Realme 8 5G en offre plus pour la partie selfies.

Notre classement :

Realme 8 5G (48/2/2 Mégapixels à l’arrière, 16 Mégapixels à l’avant) Xiaomi Redmi Note 10 5G (48/2/2 Mégapixels à l’arrière, 8 Mégapixels à l’avant)

L’autonomie : ex æquo

Côté batterie et charge, on a la même capacité de 5 000 mAh pour la batterie et la même puissance de 18 Watts pour la charge.

Notre classement :

Realme 8 5G (batterie 5 000 mAh et charge 18 Watts) Xiaomi Redmi Note 10 5G (batterie 5 000 mAh et charge 18 Watts)

Le choix d’Univers Freebox :

Globalement, les deux smartphones sont très proches. Quelques détails penchent toutefois en faveur du Realme 8 5G. En plus d’être 10 euros moins cher, il propose l’extension MicroSD avec un emplacement dédié (slot hybride Nano-SIM/MicroSD en face) et plus de définition pour les selfies (16 Mégapixels contre 8). On a également un petit surplus de RAM ne se refusant pas.