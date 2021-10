Smartphones : Google dans les starting-blocks, Motorola s’adresse aux petits budgets

Chaque semaine, retrouvez un condensé des annonces autour des smartphones. Au programme cette fois-ci : les nouveaux Pixel de Google, un nouveau modèle à petit prix chez Motorola et une arrivée prochaine chez Realme.

Google avait donné rendez-vous à l’automne pour découvrir ses nouveaux smartphones, les Pixel 6 et Pixel 6 Pro. On a désormais une date : le 19 octobre prochain. Pour rappel, les deux smartphones profiteront d’une puce maison baptisée Tensor, d’un bloc photo arrière s’étendant sur toute la largeur et du nouveau système Android 12 avec son design Material You. Un prix de 649 euros a également fuité pour le modèle standard.

De son côté, Motorola a annoncé un nouveau smartphone pour les petits budgets, un Moto E40 qui devrait arriver prochainement en Europe avec un prix aux alentours de 150 euros. Ce smartphone embarque un processeur octa-core 1,8 GHz, un écran 6,5 pouces HD+ 90 Hz, un capteur photo principal de 48 Mégapixels et une batterie 5 000 mAh.

Quant à la marque Realme, elle tease un événement organisé le 14 octobre autour du Realme 8i. Il s’agit du premier smartphone disponible sur le marché européen avec le SoC Helio G96 à bord. La plate-forme de MediaTek est synonyme d’un processeur octa-core 2,05 GHz et d’une compatibilité réseau 4G.