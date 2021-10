Paris, terre d’accueil des boutiques Free

L’opérateur de Xavier Niel annonce l’ouverture prochaine d’un nouveau Free Center à Paris.

Les boutiques Free pullulent dans la capitale. S’il a fermé définitivement le 7e juillet le vaisseau amiral de ses Free Centers au sein son siège social, l’opérateur de Xavier Niel semble être décidé à quadriller au mieux la petite couronne de Paris avec son réseau d’échoppes. Prochainement, l’opérateur y inaugurera son 7e Free Center, au sein du centre commercial Italie Deux, annonce t-il ce matin sur Twitter.

Les Franciliens peuvent d’ores et déjà se rendre dans la boutique Free, avenue du général Leclerc dans l 14e arrondissement), Bastille (12e), rue du Commerce (15e), rue des Ternes (17e), rue de Rennes (6e), et Forum des Halles. Sans oublier les autres boutiques en périphérie proche, comme par exemple celui Les 4 Temps La Défense, de Boulogne bd Jean Jaurès, Levallois dans le centre commercial So Ouest, ou Arcueil (La Vache Noire, Paris Sud). Au total, une vingtaine de Free Centers sont aujourd’hui recensés en Île-de-France, première région économique du territoire.