Oqee : Free lance une nouvelle version sur Android pour améliorer l’expérience utilisateur

Oqee, l’interface TV de Free, se met à jour sur plusieurs plates-formes. En plus de déployer de nouvelles versions sur Apple TV, iPhone et iPad, l’opérateur de Xavier Niel diffuse ainsi une nouvelle mouture sur Android mobile.

L’interface TV Oqee by Free est disponible dans une nouvelle version sur les smartphones et tablettes tactiles Android. Estampillée 1.0.31 et nécessitant Android 7.1 (Nougat) ou supérieur, la nouvelle mouture apporte son petit lot d’améliorations et de corrections.

Au registre des améliorations, l’affichage d’un écran d’erreur s’il n’y a pas de connexion Internet au moment de l’identification et l’ajout d’une animation de chargement des données. Du côté des corrections, les développeurs Free indiquent la correction du message quand l’option TV est désactivée et un nombre d’heures consommées désormais identique sur TV et mobile.

Pour rappel, l’interface TV de Free a été proposée dans un premier temps sur le player Freebox Pop, avant d’être étendue à d’autres équipements dont des téléviseurs intelligents Samsung, les smartphones et tablettes tactiles et le boîtier TV d’Apple proposé à prix mini par Free (2 €/mois pendant 48 mois, soit 96 € au lieu de 199 €, avec la possibilité d’un paiement total à tout moment).