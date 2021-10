Free annonce des nouveautés pour l’application Oqee sur iPhone et iPad

Oqee, l’interface TV de Free, se met à jour sur les smartphones et tablettes de la firme à la pomme. Quelques améliorations et corrections à la clé.

Après une mise à jour sur l’Apple TV, l’interface TV Oqee évolue sur iPhone et iPad. Free déploie en effet une version estampillée 1.1.6.

Les développeurs annoncent une meilleure recommandation selon votre profil (il vous est désormais demandé de la sélectionner à l’ouverture de l’application) et un nouvel écran en cas de code parental non défini. Toujours au registre des améliorations, et plus spécifiquement dans le cas de l’iPad, il est aussi promis un fonctionnement dans toutes les orientations. À noter enfin la correction de l’écran d’ouverture de l’application. Fini l’écran noir et place à une animation plus cohérente.

Pour rappel, l’interface TV de Free a été proposée dans un premier temps sur le player Freebox Pop, avant d’être étendue à d’autres équipements dont des téléviseurs intelligents Samsung, les smartphones et tablettes tactiles et le boîtier TV d’Apple proposé à prix mini par Free (2 €/mois pendant 48 mois, soit 96 € au lieu de 199 €, avec la possibilité d’un paiement total à tout moment).