Free Mobile : quel smartphone choisir si vous avez un budget de 150 euros maximum ?

Si vous avez un budget de 150 euros en poche pour un smartphone à acquérir auprès de Free Mobile, voyons les quelques modèles proposés, leurs points forts et leurs concessions.

Au-delà des tests plus complets proposés chaque semaine, Univers Freebox vous guide régulièrement dans l’achat de votre prochain smartphone auprès de la boutique Free Mobile, au travers de comparatifs et sélections. Aujourd’hui, nous allons voir ce que vous pouvez envisager avec un budget de 150 euros. Évidemment, il n’y a pas foule et la compatibilité réseau 5G ne fait pas partie de l’équation. Il ne faut pas non s’attendre à des bêtes de course, à des cadors en photo ou à de la charge sans-fil. On a ainsi le choix entre des Alcatel 1S 2021, Xiaomi Redmi 9A, Nokia 2.4 et TCL 20 SE compatibles 4G, avec un prix oscillant entre 109 et 149 euros. Mais quels sont leurs atouts, tout en gardant à l’esprit le positionnement tarifaire ?

L’Alcatel 1S 2021 à 109 euros au comptant ou à 25 euros puis 2,99 euros par mois :

Les plus :

Le prix canon si vous avez un budget vraiment serré

Le combo chipset Helio P22 et mémoire vive 3 Go qui ne fera pas des étincelles, mais assurera un minimum de réactivité à l’ensemble

Le capteur d’empreintes bel et bien présent (au dos)

Le chargeur 10 Watts fourni

Les moins

Les capteurs photo 2 Mégapixels venant inutilement gonfler la facture

La vieille connectique Micro-USB

Le Xiaomi Redmi 9A à 119 euros au comptant ou à 35 euros puis 2,99 euros par mois :

Les plus :

La finition de bonne facture

Pas de capteur photo 2 Mégapixels pour gonfler inutilement la fiche technique (et la facture)

Le chargeur 10 Watts fourni

L’excellente autonomie

Les moins

La vieille connectique Micro-USB

L’absence du lecteur d’empreintes

Le Nokia 2.4 à 139 euros au comptant ou à 27 euros puis 3,99 euros par mois :

Les plus :

Le design soigné

Le système Android proche du stock

Les moins

La vieille connectique Micro-USB

La charge en 5 Watts (désormais inacceptable)

Le TCL 20 SE à 149 euros au comptant ou à 37 euros puis 3,99 euros par mois :

Les plus :

Le grand écran 6,82 pouces pour le surf et la vidéo

L’autonomie de 2 jours sans forcer

Le port de charge USB-C

La partie logicielle avec des fonctions utiles et épargnée par les logiciels exotiques

Les moins