Free lance une grosse promo sur sa Freebox mini 4K

Face aux offres fibre à 10€ de Bouygues Telecom et SFR, Free dégaine une promo alléchante pour tout nouvel abonnement à sa Freebox mini 4K.

C’est une première pour l’opérateur de Xavier Niel. Habitué aux offres spéciales sur le site d’e-commerce Veepee, Free décide de lancer une promo importante directement et en exclusivité sur son site internet. Celle-ci concerne sa box d’entrée de gamme, la Freebox mini 4K, proposée dès aujourd’hui et jusqu’au 11 octobre à 9,99€/mois la première année au lieu de 15,99€, puis 34,99€ dès la seconde, le tout avec un engagement d’1 an. Jusqu’à 100€ sont remboursés sur vos frais de résiliation.

Parmi ses atouts, on retrouve Android TV, la compatibilité 4K, la fibre 1 Gbit/s en download et 600 Mbits/s en upload, ou encore Freebox TV avec plus de 220 chaînes incluses, les appels illimités vers les fixes de +110 destinations mais aussi un accès Google Play. L’offre est disponible en ADSL et fibre.