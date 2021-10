Free annonce un nouveau partenariat pour distribuer son offre Pro

Un “partenariat évident” pour AM Trust, qui vient de signer pour la distribution de Free Pro, afin “d’accélérer la transformation numérique des entreprises”.

“Le Groupe AM Trust accompagne ses clients dans leur transition digitale depuis plusieurs années grâce à son expertise d’intégrateur de services numériques. Il nous a donc semblé naturel d’associer Free Pro à notre offre. La couverture nationale des services Free Pro couplée à notre implantation sur le territoire français renforcent la promesse de proximité et de réactivité, au cœur des attentes des entreprises”, explique Yannick Pourtau, directeur marketing d’AM Trust.

Iliad et AM Trust viennent en effet de signer un partenariat autour de l’offre Free Pro dévoilée en mars 2021. “Fort de sa présence portée par 280 AMbassadeurs et 16 agences réparties sur le territoire national, AM Trust Group met à disposition de ses clients des experts métiers”, explique AM Trust. Cette signature avec AM Trust s’inscrit dans la stratégie d’Iliad, qui avait affiché sa volonté de développer des partenariats pour en assurer la distribution. Une collaboration avait ainsi été annoncée avec LDLC, le numéro un français de la tech. Dans une interview accordée à Solutions Numériques, Vincent Poulbere, directeur marketing et des ventes Partenaires de Free Pro, avait d’ailleurs détaillé la rémunération des partenaires.