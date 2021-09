Free envoie de nouveaux mails à ses abonnés Freebox qui font leurs cartons

En cas de déménagement, Free envoie depuis plusieurs semaines de nouveaux mails de suivi à ses abonnés Freebox.

Dans sa stratégie d’être au plus près de ses abonnés, l’opérateur de Xavier Niel ne cesse de moderniser et de rendre plus clairs les différents mails envoyés à ses abonnés, que ce soit pour les factures, les nouvelles souscriptions à ses offres, ou encore à propos de l’arrivée de la fibre Free chez vous.

Parmi les dernières nouveautés de l’opérateur, de nouveaux mails sont envoyés en cas de déménagement de ligne, nous a révélé lors de la convention annuelle de Free, Angélique Gérard, directrice de la relation abonnés. Ce courriel a enfin été revu en profondeur. Exit le mail en format texte sans mise en page et place à plus de simplicité via l’intégration de visuels très parlant.

De la demande de déménagement et de sa prise en compte par les services de l’opérateur, à l’annonce de la connexion établie dans le nouveau logement, en passant par le suivi de l’état d’avancement, Free accompagne ses abonnés et les prévient à chaque étape.

D’autres informations sont distillées comme la génération d’un nouvel espace Abonné Free en cas de déménagement, le rappel des nouveaux identifiants et mot de passe ou d’autres détails importants comme la nécessité d’emporter avec vous dans vos cartons tous vos équipements Freebox, il suffira alors de les installer et les brancher au nouveau domicile. Par ailleurs, ” toute demande de déménagement entraîne automatiquement la fin de l’engagement et la perte d’un éventuel tarif promotionnel. Les options et bouquets que vous déteniez dans le cadre de votre abonnement seront automatiquement résiliés. Il vous faudra y souscrire à nouveau, dès que le raccordement sera effectué à votre nouvelle adresse”, explique Free.

Les nouveaux mails envoyés par Free à ses abonnés en cas de déménagement