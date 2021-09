Offert pendant 1 mois, Youboox corrige un bug gênant pour les abonnés Free

Pour rappel, Youboox est disponible en option pour les abonnés Freebox dans une offre dédiée à 7.99€/mois. Si vous souhaitez découvrir le service de streaming, sachez qu’il est proposé avec 30 jours offerts et propose des livres et BD en illimité, un livre audio par mois, l’accès à la presse en illimité et la possibilité de lire vos livres hors connexion. Le service est disponible sur Android, iOS mais aussi sur navigateur.