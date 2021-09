Un nouveau smartphone à petit prix débarque chez Free Mobile

Le Samsung Galaxy A03s est désormais disponible à l’achat dans la boutique Free Mobile, pour 159€.

L’opérateur de Xavier Niel propose u nouveau smartphone d’entrée de gamme conçu par Samsung : le Galaxy 03s. Initialement présenté en août dernier en Inde, ce modèle à petit prix débarque en France pour les petits budgets.

Il est bien sûr proposé avec la solution de paiement Free Flex, moyennant une commande de 47€ puis 24 mensualités de 3.99€. A noter cependant que vous pouvez enclencher la procédure d’achat à tout moment. Si vous désirez l’acheter au comptant, il est disponible pour 159€. Le modèle proposé par Free est dans un coloris noir et embarque 32 Go de stockage.

Ce modèle d’entrée de gamme propose un écran IPS 6,5 pouces HD+ (1 600 x 720 pixels) doté d’une encoche en goutte d’eau Comtpez sur une connectiqu mini-jack, un stockage extensible de 1 To par carte MicroSD (emplacement dédié). Pour la photo, le Galaxy A03s possède un triple capteur photo 13 + 2 + 2 Mégapixels au dos (principal + macro + portrait) et un capteur photo frontal 5 Mégapixels.

Autre caractéristiques techniques, le Galaxy A03s embarque un chipset MediaTek Helio P35 avec son processeur octa-core jusqu’à 2,3 GHz (4 x 2,3 GHz + 4 x 1,8 GHz) associé à 3 Go de RAM et sa compatibilité réseau mobile 4G, y compris la bande 700 MHz chère à Free Mobile. À noter enfin la gestion dual-SIM, le choix d’une batterie 5 000 mAh, le support de la charge filaire en 15 Watts, la présence d’un lecteur d’empreintes latéral et l’interface One UI 3.1 Core basée sur Android 11. Vous pouvez retrouver sa fiche technique en détail sur le site Free Mobile.