Sortie de bourse d’Iliad : les grands noms de Free pourraient toucher le pactole

Alors que l’OPA a pris fin aujourd’hui, sans que l’on en connaisse encore le résultat, combien l’opération rapporterait aux principaux actionnaires de Free ?

Xavier Niel veut racheter la maison-mère de Free et ses proches collaborateurs pourraient toucher le gros lot. L’opération a pris fin hier et le fondateur de Free doit avoir acquis au moins 90% du capital de l’entreprise pour pouvoir la retirer de la Bourse. Heureusement, des fidèles entrés dans le groupe entre 1998 et 2007 détenaient 4.3% du capital. En les lui cédant, ces grands noms de Free vont pouvoir toucher près de 127 millions d’euros.

Dans le détail quatre grand noms d’Iliad se sont engagés à céder au moins une partie de leurs titres au grand patron. Thomas Reynaud, le directeur général de Free et Iliad, devrait se délester d’un peu moins de la moitié de sa participation et ainsi toucher 10.1 millions d’euros. Maxime Lombardni, vice-président du groupe, empocherait 16.4 millions d’euros contre 0.15% de participation au groupe , tandis que Cyril Poidatz, l’un des administrateur d’Iliad pourrait toucher 36.4 millions en cédant 25% de ses actions. Le directeur général délégué d’Iliad pour sa part, Antoine Levasseur, devrait se séparer de plus de la moitié de ses parts pour 63.7 millions d’euros.

Avec une action au prix de 182€ pour cette OPA, soit 61% de plus que la valeur du titre lors de sa clôture la veille de l’annonce, ces quatre cadres historiques devraient toucher le gros lot, mais pourraient ne pas être les seuls. Rani Assaf, ancien directeur général délégué du groupe, ayant démissionné en avril dernier, pourrait quant à lui prétendre à un pactole de 164 millions d’euros s’il cédait sa participation. Au total, Xavier Niel pourrait avoir à débourser près de 3.1 milliards d’euros pour reprendre le contrôle total d’Iliad. L’autorité des marchés financier doit donner son avis sur l’opération le 28 septembre prochain.

Source : Capital