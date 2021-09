Clin d’oeil : un cheval fait la course avec une connexion internet… et gagne

Dans une petite région d’Allemagne, il faut parfois préférer le Pony express à l’accès à internet pour un résultat rapide.

Une course inhabituelle et un résultat surprenant : qui fera parvenir les fichiers à destination le plus rapidement : un cheval ou internet ? Un photographe allemand, Klaus-Peter Kappest a mené l’expérience.

Il désirait en effet envoyer 4.5 gigaoctets de photos à son imprimeur. Il commence donc un transfert de données vers ce dernier via internet. Mais il y a un twist : dans le même temps un cavalier part avec un DVD sur lequel les photos sont gravées, avec la même destination, située à 10 kilomètres de l’habitation du photographe.

Il faudra une heure au cavalier pour atteindre l’imprimeur et livrer le DVD, alors que le transfert internet est toujours en cours… Et ne sera même pas terminé lorsque les chevaux seront de nouveau dans leurs écuries. Le réseau cable est bien plus prédominant en Allemagne et la fibre très en retard, et le photographe déplore le fait que son logement soit éligible à la fibre optique depuis huit mois, mais qu’aucun technicien ne vienne le raccorder.

Source : WDR.de