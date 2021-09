Découvrez le quotidien des techniciens télécoms grâce aux tutos sécurité d’Axione

Axione vous propose de suivre le quotidien des techniciens télécoms pour découvrir les bonnes pratiques leur permettant des interventions en toute sécurité.

Comment travaillent de manière sécurisée les techniciens télécoms ? Une série de vidéos publiées sur la chaîne de l’opérateur d’infrastructures Axione permet justement de mettre en lumière les bonnes pratiques, que ce soit lors du tirage de câbles, pendant le levage manuel sur un pylône ou durant la montée sur un pylône.

Ci-dessous, la première vidéo montrant notamment les bonnes postures et les bons outils (outil de levage et treuil de tirage), lors du tirage de câble, afin d’éviter les douleurs au dos ou encore les troubles musculo-squelettiques :



Une seconde explique le protocole de sécurisation des lieux pour parer à toute chute d’objets et les techniques employées, lors du levage manuel d’un matériel sur un pylône :



Enfin, une troisième présente les bons équipements (chaussures de sécurité, lunettes, casque et gants) et les bonnes pratiques (au moins 2 personnes formées et présentes sur le site, connaissance des coordonnées exactes pour faciliter l’intervention des secours en cas de besoin, vérification des équipements avant intervention, etc.) visant à assurer une montée au pylône en toute sécurité :