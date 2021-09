Zoom annonce ajouter la traduction en direct avec 12 langues disponibles

Zoom a vu son utilisation exploser début 2020, et s’est concentré dans un premier temps à améliorer la sécurité ainsi que la confidentialité. Laissant de côté l’ajout de fonctionnalités.

Les problèmes de sécurité et de confidentialité désormais résolus, Zoom met le paquet sur le développement de nouvelles fonctionnalités afin d’améliorer l’expérience utilisateur.

Dans cet esprit, l’application vient d’annoncer l’arrivée prochaine d’un traducteur automatique lors d’une visioconférence. Ceci est possible grâce au rachat de la startup allemande nommée Kites (Karlsruhe Information Technology Solutions) experte dans la traduction en direct. Avec cette fonctionnalité, la barrière de la langue tend à s’effacer. D’ailleurs Velchamy Sankarlitan, président des produits et de l’ingénierie chez Zoom se réjouit de ce rachat : « Avec nos missions alignées pour rendre la collaboration sans friction – indépendamment de la langue, de l’emplacement géographique ou d’autres obstacles – nous sommes convaincus que l’impressionnante équipe de Kites s’intégrera parfaitement à Zoom ».

D’ailleurs dans le cadre de l’événement Zoomtopia, il a été annoncé que dès l’année prochaine 12 langues seront prises en charge par la traduction en temps réel. Ainsi que les sous-titres automatiques seront en capacité de comprendre 30 langues. « Zoom connecte les utilisateurs du monde entier, et cette extension de nos fonctionnalités de transcription et de traduction aidera à surmonter la barrière de la langue qui peut empêcher la communication et la collaboration dynamiques » peut-on lire sur le blog de l’entreprise.

Source : Zoom