MyCanal KO pour certains abonnés Freebox après une mise à jour

Depuis une mise à jour de l’application sur Android TV, myCanal se retrouve inaccessible pour des abonnés équipés d’une Freebox Pop ou mini 4K.



Une mise à jour qui cause des soucis. Alors que le service de Canal+ permettant l’accès à ses contenus sur téléphone, tablette, mais aussi Android TV a bénéficié d’une toute nouvelle mise à jour sur le Play Store de Google, de plus en plus de témoignages émergent faisant état d’une indisponibilité totale du service sur les players Freebox Pop et mini 4K.

En effet, d’après nos propres observations et plusieurs messages postés sur le site de l’assistance Canal+, une fois la version 5.2.0 installée sur votre player, le message “Accès non autorisé” empêche tout accès à l’interface de l’application. Il ne reste plus qu’à quitter l’appli et attendre que le problème soit résolu. Contactée par Univers Freebox, l’assistance Canal nous affirme avoir relevé les témoignages de problèmes et être en train d’investiguer à ce sujet. Nous vous tiendrons au courant de l’évolution de ce problème.

A noter cependant, ce problème n’est observé que Android TV, la consommation des programmes inclus dans votre offre TV by Canal ou Canal+ est toujours possible sur mobile.

Une plateforme accessible aux abonnés Freebox avec TV by Canal

MyCanal est l’application officielle, qui permet aux abonnés Canal/Canal+ de bénéficier de leur offre sur tous les écrans, et aux non abonnés d’accéder aux programmes en clair sur iOS et Android. C’est surtout l’application indispensable pour les Freenautes abonnés à l’offre “TV by Canal” via la Freebox (Delta et Révolution), qui ont accès à toutes les fonctionnalités de myCanal en mobilité, comme les chaînes Canal, les chaînes gratuites de Freebox TV ainsi que le replay.

Les abonnés ayant migré vers la Freebox Pop ont également pu profiter de l’option. MyCanal propose également une version Android TV compatible avec la Freebox Mini 4K (découvrez notre test) et sur la Freebox Pop, même si son accès s’avère très restreint. L’application est aussi à retrouver sur l’Apple TV disponible en boîtier TV principal pour les nouveaux abonnés Freebox Pop et Delta et en multi-tv pour les autres.