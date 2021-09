nPerf : l’outil pour tester sa connexion mobile et WiFi se met à jour sur Android et iOS

L’application nPerf, qui permet de tester ses débits 3G, 4G ou Wi-Fi, se met à jour. Pas de jaloux, il y en a pour les utilisateurs Android et iOS, avec des améliorations à la clé.



L’application nPerf vient de passer en version 2.10.2 sur iOS. Les développeurs annoncent des améliorations pour le support d’iOS 15, le prochain OS des iPhone. La mouture est aussi synonyme de corrections de bugs.

nPerf pour Android évolue de son côté dans une version 2.10.4. “Cette mise à jour améliore le service d’arrière-plan qui démarre les tests automatiquement pour les utilisateurs qui ont activé cette fonctionnalité de l’application”, nous explique l’équipe de développement. Et d’ajouter : “le service est désormais plus intelligent de façon à optimiser ses déclenchements à des moments opportuns, afin d’en réduire encore davantage l’impact sur la consommation de la batterie”. Le déploiement est progressif, avec un seuil des 100 % prévu pour mardi.

Disponible gratuitement via l’App Store (iOS) et le Play Store (Android), l’application mobile nPerf permet d’évaluer la qualité de sa connexion 3G, 4G, 5G ou Wi-Fi en effectuant un test de débit descendant, un test de débit montant, un test de navigation sur plusieurs sites Internet et un test de streaming vidéo avec différentes qualités d’affichage. En fin de test, elle délivre alors un nombre de points reflétant la qualité globale de la connexion.