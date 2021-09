Choc des smartphones chez Free Mobile : Samsung Galaxy A52s 5G ou Oppo Reno6 5G ?

La boutique Free Mobile propose actuellement les Oppo Reno6 5G et Samsung Galaxy A52s 5G, deux smartphones 5G à moins de 500 euros. Lequel se présente comme le meilleur choix ?

Avec le choc des smartphones, Univers Freebox vous propose un comparatif des smartphones commercialisés via la boutique de Free Mobile. Il s’agit de vous aider à choisir selon vos attentes.

Aujourd’hui, nous opposons les Samsung Galaxy A52s 5G et Oppo Reno6 5G, fraîchement arrivés dans la boutique et affichés à moins de 500 euros. Le premier coûte 459 euros et le second 499 euros. Notez d’ailleurs qu’ils sont disponibles au comptant ou via la nouvelle offre Free Flex.

L’écran : ex æquo



Les deux smartphones profitent d’une dalle AMOLED Full HD+ avec une diagonale d’environ 6,5 pouces. Tous les deux offrent aussi un taux de rafraîchissement au-delà des 60 Hz standards et présentent un poinçon pour la caméra frontale.

Le Samsung va un peu plus loin, en proposant du 120 Hz contre 90 Hz en face. L’Oppo opte pour un poinçon rendu un peu plus discret en vidéo ou en jeu, grâce à sa position excentrée.

Notre classement :

Samsung Galaxy A52s 5G (AMOLED, 6,5 pouces, FHD+, 120 Hz et poinçon centré) Oppo Reno6 5G(AMOLED, 6,43 pouces, FHD+, 90 Hz et poinçon excentré)

Performances : ex æquo

Les deux smartphones embarquent une plate-forme avec un processeur octa-core jusqu’à 2,4 GHz et un modem 5G. L’Oppo embarque toutefois un peu plus de mémoire vive. Un surplus dont on n’attend pas spécialement des miracles dans les faits, mais qui n’est jamais de refus.

Notre classement :

Oppo Reno6 5G (processeur octa-core 2,4 GHz du chipset MediaTek Dimensity 900 et mémoire vive 8 Go) Samsung Galaxy A52s 5G (processeur octa-core 2,4 GHz du chipset Qualcomm Snapdragon 778G et mémoire vive 6 Go)

La photo : Samsung



Les deux smartphones proposent de la capture photo 64 Mégapixels au dos et 32 Mégapixels pour les selfies. Samsung s’avère plus intéressant au niveau des capteurs secondaires, nous épargnant les capteurs 2 Mégapixels sans grand intérêt et proposant un peu plus de définition au niveau du capteur ultra grand-angle.

Notre classement :

Samsung Galaxy A52s 5G (64/12/5/5 Mégapixels à l’arrière, 32 Mégapixels à l’avant) Oppo Reno6 5G (64/8/2 Mégapixels à l’arrière, 32 Mégapixels à l’avant)

L’autonomie et la charge : Oppo



Les capacités de batterie sont très proches. L’Oppo Reno6 5G a toutefois comme argument de poids sa charge rapide en 65 Watts qui procure un réel confort et une réelle tranquillité au quotidien.

Notre classement :

Oppo Reno6 5G (batterie 4 300 mAh et charge 65 Watts) Samsung Galaxy A52s (batterie 4 500 mAh et charge filaire 25 Watts)

Le choix d’Univers Freebox :



S’il n’a pas la charge ultra rapide de son rival de l’Oppo Reno6 5G, le Samsung Galaxy A52s profite d’une puissance de charge honnête. À cela s’ajoutent une partie photo légèrement plus étoffée et une mémoire interne extensible (absente en face). Sans oublier les quelques dizaines d’euros de différence. C’est donc vers lui que nous nous tournerions.