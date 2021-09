myCanal se met à jour sur iOS et Apple TV

Avis aux abonnés Freebox avec Tv by Canal ou souscripteurs à une offre Canal, la plateforme de la filiale de Vivendi se met à jour sur iOS et tvOS.

Estampillée 5.3.0, la nouvelle version de myCanal corrige des “problèmes d’affichage que certains pouvaient rencontrer que ce soit dans l’interface de l’application ou dans le player vidéo”, annoncent les développeurs. D’autres nouveautés sont en préparation dans les prochaines versions.

Dans une précédente version déployée en juin, le menu a évolué, les profils, réglages et informations de compte sont depuis à retrouver désormais directement depuis l’avatar du profil sur la page d’accueil. L’accès aux thématiques, playlist, recommandations se fait directement depuis cette page.

Une plateforme accessible aux abonnés Freebox avec TV by Canal

MyCanal est l’application officielle, qui permet aux abonnés Canal/Canal+ de bénéficier de leur offre sur tous les écrans, et aux non abonnés d’accéder aux programmes en clair sur iOS et Android. C’est surtout l’application indispensable pour les Freenautes abonnés à l’offre “TV by Canal” via la Freebox (Delta et Révolution), qui ont accès à toutes les fonctionnalités de myCanal en mobilité, comme les chaînes Canal, les chaînes gratuites de Freebox TV ainsi que le replay.

Les abonnés ayant migré vers la Freebox Pop ont également pu profiter de l’option. MyCanal propose également une version Android TV compatible avec la Freebox Mini 4K (découvrez notre test) et sur la Freebox Pop, même si son accès s’avère très restreint. L’application est aussi à retrouver sur l’Apple TV disponible en boîtier TV principal pour les nouveaux abonnés Freebox Pop et Delta et en multi-tv pour les autres.